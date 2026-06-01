Le Pont-Chrétien-Chabenet

Bal Trad

Place de Verdun Le Pont-Chrétien-Chabenet Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Bal Trad’ par Manquab et Grand Loup au Pont-Chrétien.

Manquab est un groupe de Bal Néo Trad aux confins du Berry/Limousin et Poitou entre tradition et création. .

Place de Verdun Le Pont-Chrétien-Chabenet 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 81 40

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English :

Bal Trad’ by Manquab and Grand Loup at Pont-Chrétien.

L’événement Bal Trad Le Pont-Chrétien-Chabenet a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Creuse