Bal Trad Le Pont-Chrétien-Chabenet
Bal Trad Le Pont-Chrétien-Chabenet samedi 13 juin 2026.
Le Pont-Chrétien-Chabenet
Bal Trad
Place de Verdun Le Pont-Chrétien-Chabenet Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Bal Trad’ par Manquab et Grand Loup au Pont-Chrétien.
Manquab est un groupe de Bal Néo Trad aux confins du Berry/Limousin et Poitou entre tradition et création. .
Place de Verdun Le Pont-Chrétien-Chabenet 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 25 81 40
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English :
Bal Trad’ by Manquab and Grand Loup at Pont-Chrétien.
L’événement Bal Trad Le Pont-Chrétien-Chabenet a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Vallée de la Creuse
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