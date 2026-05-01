Bal Trad Not Folk et Folk en Othe Rue du Moulin Le Val d’Ocre
Bal Trad Not Folk et Folk en Othe Rue du Moulin Le Val d’Ocre samedi 9 mai 2026.
Le Val d’Ocre
Bal Trad Not Folk et Folk en Othe
Rue du Moulin Moulin du Berceau Le Val d’Ocre Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09 23:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Bal trad avec deux groupes Not Folk et Folk en Othe .
Rue du Moulin Moulin du Berceau Le Val d’Ocre 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté collectifmusiquesetdanses@gmail.com
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English : Bal Trad Not Folk et Folk en Othe
L’événement Bal Trad Not Folk et Folk en Othe Le Val d’Ocre a été mis à jour le 2026-04-30 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)