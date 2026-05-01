Bal Trad Not Folk et Folk en Othe Rue du Moulin Le Val d’Ocre

Le Val d’Ocre

Bal Trad Not Folk et Folk en Othe

Rue du Moulin Moulin du Berceau Le Val d’Ocre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09 23:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Bal trad avec deux groupes Not Folk et Folk en Othe .

Rue du Moulin Moulin du Berceau Le Val d’Ocre 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté collectifmusiquesetdanses@gmail.com

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English : Bal Trad Not Folk et Folk en Othe

L’événement Bal Trad Not Folk et Folk en Othe Le Val d’Ocre a été mis à jour le 2026-04-30 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)