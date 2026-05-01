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Bal Trad Not Folk et Folk en Othe Rue du Moulin Le Val d’Ocre

Bal Trad Not Folk et Folk en Othe Rue du Moulin Le Val d’Ocre samedi 9 mai 2026.

Lieu : Rue du Moulin

Adresse : Moulin du Berceau

Ville : 89110 Le Val d'Ocre

Département : Yonne

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Le Val d’Ocre

Bal Trad Not Folk et Folk en Othe

Rue du Moulin Moulin du Berceau Le Val d’Ocre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09 23:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Bal trad avec deux groupes Not Folk et Folk en Othe   .

Rue du Moulin Moulin du Berceau Le Val d’Ocre 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   collectifmusiquesetdanses@gmail.com

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English : Bal Trad Not Folk et Folk en Othe

L’événement Bal Trad Not Folk et Folk en Othe Le Val d’Ocre a été mis à jour le 2026-04-30 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)