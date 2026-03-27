Bal Trad Salle des fêtes Saint-Brisson

Bal Trad

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-08 23:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Rendez-vous pour le 5e éditon du Bal Trad de St Brisson (58) en plein coeur du Morvan.

Programme

19 h Intitiation danse trad

21 h Bal Trad’

Entrée plein tarif 10€

Tarif réduit étudiant 5€

-12 ans gratuit

Boisson et restauration sur place .

Salle des fêtes Le Bourg Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Bal Trad

L’événement Bal Trad Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs