Bal trad Salle des fêtes Chailland

Bal trad Samedi 7 février 2026, 16h30 Salle des fêtes Mayenne

Bal prix au choix 5-10-15€ / Stage 8€

Début : 2026-02-07T16:30:00 – 2026-02-07T23:59:00

Fin : 2026-02-07T16:30:00 – 2026-02-07T23:59:00

L’APOM (association patrimoine oral Mayenne) entend créer une émulation autour des musiques, chant et danses traditionnels de Mayenne, en s’appuyant sur le riche répertoire local. Elle organise des bals folk et des concerts, anime des groupes de chants, danses, et musique, des concert-férences, et valorise les collectages locaux.

Elle est très fière de vous inviter à la 4ème édition de son Bal Trad :

16h30 : stage de danses traditionnelles

18h30 : apéritif et pique-nique chanté animé par la BIM (Brigade d’Intervention Mainiaute)

20h30 : début du Bal

Infos : https://www.facebook.com/APOMayenne

Salle des fêtes 64 Rue de Saint-Hilaire, 53420 Chailland Chailland 53420 Mayenne Pays de la Loire 02.43.02.70.11 https://chailland.fr/location-salle-des-fetes [{« link »: « https://www.facebook.com/APOMayenne »}] Capacité de 250 personnes assises dans un espace de 300 m² et un hall d’une capacité de 35 personnes assises dans un espace de 70 m².

