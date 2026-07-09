Informations pratiques

Vergheas

Bal trad

4 route la ganne Vergheas Puy-de-Dôme

Tarif : 6 – 6 – 21 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 14:30:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Ouverture du festival Comboros avec bal trad auvergnat, concerts, buvette et petite restauration. Stage de bourrée d’Aubrac l’après-midi, suivi d’une soirée musicale conviviale.

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4 route la ganne Vergheas 63330 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 21 02 07 gillesjoelleb@orange.fr

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English :

The Comboros Festival kicks off with an Auvergne folk dance, concerts, a refreshment stand, and light refreshments. An Aubrac bourrée workshop will be held in the afternoon, followed by a lively evening of music.

L’événement Bal trad Vergheas a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme des Combrailles