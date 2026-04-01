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Bal Traditionnel avec Pèth La Machine Trémons

Bal Traditionnel avec Pèth La Machine Trémons

Bal Traditionnel avec Pèth La Machine Trémons vendredi 24 avril 2026.

Lieu : La Machine

Adresse : 70 Route de Partalou

Ville : 47140 Trémons

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Trémons

Bal Traditionnel avec Pèth

La Machine 70 Route de Partalou Trémons Lot-et-Garonne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Ouverture de la saison à la Machine de Trémons.
Bal trad animé par Lolita Delmonteil et Kilhan Coron.
Repas servi à partir de 19h.   .

La Machine 70 Route de Partalou Trémons 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 91 38 64 

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English : Bal Traditionnel avec Pèth

L’événement Bal Traditionnel avec Pèth Trémons a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne