Bal Traditionnel avec Pèth La Machine Trémons
Bal Traditionnel avec Pèth La Machine Trémons vendredi 24 avril 2026.
Trémons
Bal Traditionnel avec Pèth
La Machine 70 Route de Partalou Trémons Lot-et-Garonne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Ouverture de la saison à la Machine de Trémons.
Bal trad animé par Lolita Delmonteil et Kilhan Coron.
Repas servi à partir de 19h. .
La Machine 70 Route de Partalou Trémons 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 91 38 64
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English : Bal Traditionnel avec Pèth
L’événement Bal Traditionnel avec Pèth Trémons a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne