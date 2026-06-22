Bal traditionnel Beaumontois en Périgord
Bal traditionnel Beaumontois en Périgord mardi 7 juillet 2026.
Beaumontois en Périgord
Bal traditionnel
Place Jean-Moulin Beaumontois en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07 23:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Bal traditionnel animé par Hastapen .
A 19h repas partagé
De 20h30 à 23h bal traditionnel
Participation libre .
Place Jean-Moulin Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 50 23
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English : Bal traditionnel
L’événement Bal traditionnel Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-06-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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