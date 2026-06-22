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Bal traditionnel Beaumontois en Périgord

Bal traditionnel Beaumontois en Périgord

Bal traditionnel Beaumontois en Périgord mardi 7 juillet 2026.

Adresse
Place Jean-Moulin
Ville
24440 Beaumontois en Périgord
Département
Dordogne
Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Tarif

Beaumontois en Périgord

Bal traditionnel

Place Jean-Moulin Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07 23:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Bal traditionnel animé par Hastapen .

A 19h repas partagé
De 20h30 à 23h bal traditionnel

Participation libre   .

Place Jean-Moulin Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 16 50 23 

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English : Bal traditionnel

L’événement Bal traditionnel Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-06-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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