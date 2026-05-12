Beaumontois en Périgord

Conférence I Villégiatures préhistoriques singulières.

Salle des fêtes Beaumontois en Périgord Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 17:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Alain Beyneix, chercheur associé ( Musée National d’Histoire Naturelle, CNRS,UPVD)

Trois histoires seront présentées les agissements mercantiles d’Otto Hauser en Périgord à l’orée de la Grande Guerre, le destin tragique de Saint-Just Péquart, fouilleur avant-gardiste du Mas d’Azil, fusillé en 1944 et la condamnation d’André Breton pour dégradation dans la grotte de Pech Merle. .

Salle des fêtes Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine conferences.couze@orange.fr

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English :

L’événement Conférence I Villégiatures préhistoriques singulières. Beaumontois en Périgord a été mis à jour le 2026-05-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides