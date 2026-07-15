BAL TRADITIONNEL Rue Louise Michel Léognan

Informations pratiques

Léognan

BAL TRADITIONNEL

Rue Louise Michel Foyer communal Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 21:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Bal traditionnel animé par l’orchestre du Pas du Loup. .

Rue Louise Michel Foyer communal Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 02 42 70 michele.lardieg@gmail.com

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English : BAL TRADITIONNEL

L’événement BAL TRADITIONNEL Léognan a été mis à jour le 2026-07-15 par Sud Bordeaux Tourisme