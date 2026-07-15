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BAL TRADITIONNEL Rue Louise Michel Léognan

samedi 17 octobre 2026 · Rue Louise Michel · Léognan

BAL TRADITIONNEL Rue Louise Michel Léognan

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Lieu
Rue Louise Michel
Adresse
Foyer communal
Ville
33850 Léognan
Département
Gironde
Tarif

Léognan

BAL TRADITIONNEL

Rue Louise Michel Foyer communal Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 21:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Bal traditionnel animé par l’orchestre du Pas du Loup.   .

Rue Louise Michel Foyer communal Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 02 42 70  michele.lardieg@gmail.com

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English : BAL TRADITIONNEL

L’événement BAL TRADITIONNEL Léognan a été mis à jour le 2026-07-15 par Sud Bordeaux Tourisme

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