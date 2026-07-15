AGENDA · Léognan
BAL TRADITIONNEL Rue Louise Michel Léognan
samedi 17 octobre 2026 · Rue Louise Michel · Léognan
Informations pratiques
Léognan
BAL TRADITIONNEL
Rue Louise Michel Foyer communal Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 21:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Bal traditionnel animé par l’orchestre du Pas du Loup. .
Rue Louise Michel Foyer communal Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 02 42 70 michele.lardieg@gmail.com
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English : BAL TRADITIONNEL
L’événement BAL TRADITIONNEL Léognan a été mis à jour le 2026-07-15 par Sud Bordeaux Tourisme
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