Lectures et Ateliers Enfants Rue Jules Guesde Léognan
mercredi 19 août 2026 · Rue Jules Guesde · Léognan
Informations pratiques
Léognan
Lectures et Ateliers Enfants
Rue Jules Guesde Parc de Pontaulic Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-19 2026-08-26
Lectures en plein air pour tout-petits et enfants.
Atelier manuel autour des livres de 5 à 10 ans Que de héros dans la mythologie grecque ! Les enfants vont découvrir l’histoire de Dédale, Thésée, Ariane et du Minotaure. Chaque participant pourra créer son propre labyrinthe miniature et le faire tester aux autres enfants avant de repartir avec, à l’issue de l’atelier ! .
Rue Jules Guesde Parc de Pontaulic Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 39 05 14 contact@deslivresabord.fr
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English : Lectures et Ateliers Enfants
L’événement Lectures et Ateliers Enfants Léognan a été mis à jour le 2026-07-23 par Sud Bordeaux Tourisme
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