BalaAvec Mickaël Jourdan, auteur-illustrateur de dessinée et découpages Maison du livre Bécherel
mercredi 22 juillet 2026 · Maison du livre · Bécherel
Informations pratiques
BalaAvec Mickaël Jourdan, auteur-illustrateur de dessinée et découpages Maison du livre Bécherel Mercredi 22 juillet, 15h30 Ille-et-Vilaine
gratuit
Découvrez sous un nouvel angle la Cité du livre et la Petite cité de caractère
Découvrez sous un nouvel angle la Cité du livre et la Petite cité de caractère, en jouant avec du papier découpé et des feutres fin, sur des cartes postales avec des dégradés à l’aquarelle (réalisées par l’artiste).
Mickaël Jourdan expose jusqu’au 21 juin 2026 à la bibliothèque des Champs libres, si vous voulez plus d’informations c’est par ici.
Tout public à partir de 6 ans | Durée 2h | Sur inscription | Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-22T15:30:00.000+02:00
Fin : 2026-07-22T17:00:00.000+02:00
1
maisondulivre@rennesmetropole.fr
Maison du livre 4 Rte de Montfort, 35190 Bécherel Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Bécherel (Ille-et-Vilaine)
- Je serai super héroïne I spectacle Maison du livre Bécherel 15 juillet 2026