Informations pratiques

BalaAvec Mickaël Jourdan, auteur-illustrateur de dessinée et découpages Maison du livre Bécherel Mercredi 22 juillet, 15h30 Ille-et-Vilaine

gratuit

Découvrez sous un nouvel angle la Cité du livre et la Petite cité de caractère

Découvrez sous un nouvel angle la Cité du livre et la Petite cité de caractère, en jouant avec du papier découpé et des feutres fin, sur des cartes postales avec des dégradés à l’aquarelle (réalisées par l’artiste).

Mickaël Jourdan expose jusqu’au 21 juin 2026 à la bibliothèque des Champs libres, si vous voulez plus d’informations c’est par ici.

Tout public à partir de 6 ans | Durée 2h | Sur inscription | Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-22T15:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-22T17:00:00.000+02:00

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maisondulivre@rennesmetropole.fr

Maison du livre 4 Rte de Montfort, 35190 Bécherel Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine



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