Informations pratiques

Je serai super héroïne I spectacle Maison du livre Bécherel Mercredi 15 juillet, 15h00 Ille-et-Vilaine

gratuit

La Super-comédienne est en retard…alors le public devient acteur et fait naître l’histoire.

La Super-comédienne est en retard…alors le public devient acteur et fait naître l’histoire. Avec Arnaud, il plonge dans le mystère de Monsieur Angel, ancien tout premier super-héros. Un drôle de moment à partager entre petits et grands. On est tous des super-héros ! Dans le cadre de l’évènement national Partir en livre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-15T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-15T15:45:00.000+02:00

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maisondulivre@rennesmetropole.fr

Maison du livre 4 Rte de Montfort, 35190 Bécherel Bécherel 35190 Ille-et-Vilaine



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