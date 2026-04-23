Isigny-sur-Mer

Balad’âne

Bourg Isigny-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 15:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Balade commentée d’environ 6 km, le long du canal d’Isigny-sur-Mer, en compagnie d’un âne.

Rejoignez-nous pour une balade commentée d’environ 6 km, le long du canal d’Isigny-sur-Mer, en compagnie d’un âne.

Au retour, dégustez un petit goûter composé de gourmandises locales.

Prévoir chaussures de marche fermées (pas de sandales ou tongs).

Inscription par via l’adresse mail ou la page Facebook de l’association Ânes d’ici et d’ailleurs (Messenger). .

Bourg Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie anesdicietdailleurs@gmail.com

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English : Balad’âne

Guided walk of around 6 km, along the Isigny-sur-Mer canal, in the company of a donkey.

L’événement Balad’âne Isigny-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Isigny-Omaha