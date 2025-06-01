La Vélomaritime de Isigny-sur-Mer à Grandcamp-Maisy Isigny-sur-Mer Calvados

14230 Isigny-sur-Mer Calvados Normandie

Durée : 60 Distance : 17000.0 Tarif :

Au départ de la magnifique Baie des Veys paradis des oiseaux découvrez les parcs à huitres puis le port Grandcamp-Maisy .

http://www.calvados-tourisme.com/ +33 2 31 27 90 30

English : La Vélomaritime de Isigny-sur-Mer à Grandcamp-Maisy

Leaving from the magnificent Baie des Veys, a bird paradise, discover the oyster beds and then the port of Grandcamp-Maisy.

Deutsch :

Von der wunderschönen Baie des Veys, einem Vogelparadies, aus entdecken Sie die Austernparks und den Hafen Grandcamp-Maisy.

Italiano :

Partendo dalla magnifica Baie des Veys, paradiso degli uccelli, scoprite i banchi di ostriche e il porto di Grandcamp-Maisy.

Español :

Partiendo de la magnífica Baie des Veys, paraíso de las aves, descubra los criaderos de ostras y el puerto de Grandcamp-Maisy.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme