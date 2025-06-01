La Vélomaritime de Isigny-sur-Mer à Grandcamp-Maisy Isigny-sur-Mer Calvados
La Vélomaritime de Isigny-sur-Mer à Grandcamp-Maisy Isigny-sur-Mer Calvados vendredi 1 août 2025.
Durée : 60 Distance : 17000.0 Tarif :
Au départ de la magnifique Baie des Veys paradis des oiseaux découvrez les parcs à huitres puis le port Grandcamp-Maisy .
http://www.calvados-tourisme.com/ +33 2 31 27 90 30
English : La Vélomaritime de Isigny-sur-Mer à Grandcamp-Maisy
Leaving from the magnificent Baie des Veys, a bird paradise, discover the oyster beds and then the port of Grandcamp-Maisy.
Deutsch :
Von der wunderschönen Baie des Veys, einem Vogelparadies, aus entdecken Sie die Austernparks und den Hafen Grandcamp-Maisy.
Italiano :
Partendo dalla magnifica Baie des Veys, paradiso degli uccelli, scoprite i banchi di ostriche e il porto di Grandcamp-Maisy.
Español :
Partiendo de la magnífica Baie des Veys, paraíso de las aves, descubra los criaderos de ostras y el puerto de Grandcamp-Maisy.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme