Balad’Apéro aux cyclo-draisines de Joiselle Cyclo-draisine du Grand Morin Joiselle samedi 8 août 2026.

Joiselle

Balad’Apéro aux cyclo-draisines de Joiselle

Cyclo-draisine du Grand Morin 1 Impasse de la Queue Joiselle Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 16:00:00

fin : 2026-08-08 18:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Le samedi 8 août 2026 à partir de 16h00, embarquez pour une escapade originale à bord des cyclo-draisines du Grand Morin et découvrez les paysages du Sud-Ouest marnais autrement.Tout public

Le samedi 8 août 2026 à partir de 16h00, embarquez pour une escapade originale à bord des cyclo-draisines du Grand Morin et découvrez les paysages du Sud-Ouest marnais autrement.

Organisé par l’Office de tourisme de Sézanne et sa région, en partenariat avec l’association Chemin de fer touristique de la Traconne, ce Balad’Apéro vous propose un agréable aller-retour en cyclo-draisine, suivi d’un apéritif de produits locaux sous la halle de Joiselle.

Une expérience conviviale et insolite mêlant découverte, détente et gourmandise !

Sur réservation. .

Cyclo-draisine du Grand Morin 1 Impasse de la Queue Joiselle 51310 Marne Grand Est contact@sezanne-tourisme.fr

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English : Balad’Apéro aux cyclo-draisines de Joiselle

On Saturday, August 8, 2026, from 4:00 pm, embark on an original escapade aboard the Grand Morin’s cyclo-draisines and discover the landscapes of southwestern Marne in a whole new way.

L’événement Balad’Apéro aux cyclo-draisines de Joiselle Joiselle a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme de Sézanne et sa région