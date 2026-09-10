Balade 2026 des ateliers de Chantenay-Sainte Anne Nantes
samedi 26 septembre 2026 · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-26 11:00 – 20:00
Gratuit : oui Entrée libre Tout public
Balade élargie de Bellevue à la place Canclaux en passant par la mairie de ChantenayDurant trois jours, venez rencontrer des photographes, peintres, graveurs, sculpteurs, céramistes, stylistes, bijoutiers, paysagistes, créateurs et visionnaires, intuitifs, inclassables, connus, reconnus et parfois inconnus et d’autres créateurs passionnés aux œuvres fascinantes.Vous pourrez découvrir, déguster et acquérir à des prix « atelier » ces créations uniques et originales.Vous croiserez 11 Romanciers Nantais et d’autres auteurs dans certains ateliers repérés par le logo à votre écoute pour présenter ou dédicacer leurs ouvrages disponibles sur place.Concerts, lectures, danses et déambulations théâtrales émailleront le week-end.???? Plan disponible sur la page Facebook et sur le site www.balade-des-ateliers.fr
Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100
https://www.facebook.com/baladedesateliers/?locale=fr_FR
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