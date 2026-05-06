Blanzay

Balade à Blanzay

Blanzay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-31 19:00:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-08-31

Fête annuelle spectacles et animation musicale gratuits, repas champêtre .

Blanzay 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 68 32 55 contact@blanzay.fr

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English : Balade à Blanzay

L’événement Balade à Blanzay Blanzay a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou