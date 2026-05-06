Balade à Blanzay Blanzay
Balade à Blanzay Blanzay lundi 31 août 2026.
Blanzay
Balade à Blanzay
Blanzay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-31 19:00:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-31
Fête annuelle spectacles et animation musicale gratuits, repas champêtre .
Blanzay 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 68 32 55 contact@blanzay.fr
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English : Balade à Blanzay
L’événement Balade à Blanzay Blanzay a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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