Balade à énigmes Mad’In L’Eau Reine, Balade à énigmes, Buxières-sous-les-Côtes (55), Buxières-sous-les-Côtes

Informations pratiques

Balade à énigmes Mad’In L’Eau Reine Dimanche 6 septembre, 09h30 Balade à énigmes, Buxières-sous-les-Côtes (55) Meuse

Gratuit – sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-06T09:30:00+02:00 – 2026-09-06T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-06T09:30:00+02:00 – 2026-09-06T14:00:00+02:00

Le Parc Naturel Régional de Lorraine et ses partenaires organisent une balade à énigmes « Mad’In L’Eau Reine » sur le site de Nonsard du Lac de Madine dimanche 6 septembre 2026 de 9h30 à 14h.

Une belle occasion de découvrir le Lac de Madine, et en savoir plus sur l’eau et la biodiversité qui le composent.

Rendez-vous gratuit – sur inscription !

Pour en savoir plus : www.pnr-lorraine.com

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sur les chemins de l’eau et de la biodiversité Sortie Madine Balade énigme meuse

Parc Naturel Régional de Lorraine