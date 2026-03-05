Balade à la découverte de la forêt Place des sports Saint-Julien-en-Born
Balade à la découverte de la forêt Place des sports Saint-Julien-en-Born vendredi 19 juin 2026.
Saint-Julien-en-Born
Balade à la découverte de la forêt
Place des sports Fronton Saint-Julien-en-Born Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 20:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Une balade au cœur de la forêt landaise, à la découverte des majestueux pins maritimes.
Venez vous promener et en apprendre plus sur la forêt landaise, l’histoire de sa plantation, le cycle de l’arbre, la faune, la flore mais aussi les menaces qui pèsent sur elle.
Une promenade de 3 km pour toucher, sentir et écouter.
Balade organisée dans le cadre des Nuits des Forêts.
Gratuit.
Sur inscription au 06 70 41 48 59. .
Place des sports Fronton Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 41 48 59
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English : Balade à la découverte de la forêt
L’événement Balade à la découverte de la forêt Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2026-05-13 par Côte Landes Nature Tourisme
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