Balade à la découverte des insectes et de la pollinisation Jardin de la Côte d’Argent Léon jeudi 20 août 2026.

Léon

Balade à la découverte des insectes et de la pollinisation

Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 10:00:00

fin : 2026-08-20 12:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Une balade d’initiation pour apprendre à identifier les insectes qui nous entourent, comprendre leur rôle dans la pollinisation.

Animation avec le CPIE du Seignanx pour les adultes et les enfants à partir de 6 ans.

Tarifs et inscriptions au 06 71 12 20 71. .

Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 12 20 71 cm.jardincotedargent@gmail.com

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English :

L’événement Balade à la découverte des insectes et de la pollinisation Léon a été mis à jour le 2026-06-09 par Côte Landes Nature Tourisme