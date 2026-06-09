Balade à la découverte des insectes et de la pollinisation Jardin de la Côte d’Argent Léon
Balade à la découverte des insectes et de la pollinisation Jardin de la Côte d’Argent Léon jeudi 20 août 2026.
Léon
Balade à la découverte des insectes et de la pollinisation
Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 10:00:00
fin : 2026-08-20 12:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Une balade d’initiation pour apprendre à identifier les insectes qui nous entourent, comprendre leur rôle dans la pollinisation.
Animation avec le CPIE du Seignanx pour les adultes et les enfants à partir de 6 ans.
Tarifs et inscriptions au 06 71 12 20 71. .
Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 12 20 71 cm.jardincotedargent@gmail.com
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English :
L’événement Balade à la découverte des insectes et de la pollinisation Léon a été mis à jour le 2026-06-09 par Côte Landes Nature Tourisme
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