Vide grenier Léon
Vide grenier Léon samedi 15 août 2026.
Léon
Vide grenier
Berges du lac Léon Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Inscriptions au 06 80 75 73 77 ou carapatloun@gmal.com
Buvette et restauration sur place.
Entrée gratuite. .
Berges du lac Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 75 73 77 carapatloun@gmal.com
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Léon a été mis à jour le 2026-05-11 par Côte Landes Nature Tourisme
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