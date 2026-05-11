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Vide grenier Léon

Vide grenier Léon

Vide grenier Léon samedi 15 août 2026.

Adresse : Berges du lac

Ville : 40550 Léon

Département : Landes

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Léon

Vide grenier

Berges du lac Léon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 17:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Inscriptions au 06 80 75 73 77 ou carapatloun@gmal.com
Buvette et restauration sur place.
Entrée gratuite.   .

Berges du lac Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 75 73 77  carapatloun@gmal.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Léon a été mis à jour le 2026-05-11 par Côte Landes Nature Tourisme

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