Balade à la découverte des oiseaux sur la voie verte Saint-Etienne-en-Coglès Maen Roch
Balade à la découverte des oiseaux sur la voie verte Saint-Etienne-en-Coglès Maen Roch samedi 23 mai 2026.
Maen Roch
Balade à la découverte des oiseaux sur la voie verte
Saint-Etienne-en-Coglès Parking Couesnon Marches de Bretagne Maen Roch Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 09:30:00
fin : 2026-05-23 12:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Jean Barbelette, animateur de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) organise une sortie découverte oiseaux sur la voie verte traversant Maen Roch.
Il vous mènera, le long d’une balade pédestre familiale (autour de 5 km), à apprendre à reconnaitre les oiseaux du bocage que l’on peut rencontrer dans nos campagnes.
Gratuit Réservation conseillée (groupe limité) .
Saint-Etienne-en-Coglès Parking Couesnon Marches de Bretagne Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 84 55 72 01
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English :
L’événement Balade à la découverte des oiseaux sur la voie verte Maen Roch a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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