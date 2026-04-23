Coglais Musique Jeanne Morel fête son 50ème anniversaire Saint-Brice-en-Coglès Maen Roch

Maen Roch

Coglais Musique Jeanne Morel fête son 50ème anniversaire

Saint-Brice-en-Coglès Rue de la voie ferrée Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

L’école de musique Coglais Musique Jeanne Morel, basée à Saint-Brice-en-Coglès, aura le plaisir de célébrer son 50ᵉ anniversaire.

À partir de 14 h, découvrez une exposition consacrée à l’histoire de l’école, retraçant son évolution depuis sa création jusqu’à aujourd’hui.

À travers des photographies, des documents d’archives, des instruments anciens et des témoignages, cette exposition mettra en lumière les moments marquants, les professeurs emblématiques ainsi que les générations d’élèves qui ont contribué à faire vivre cet établissement.

Venez également écouter et, si vous le souhaitez, participer aux scènes ouvertes organisées tout au long de l’après-midi.

Puis à 20h30, un concert de clôture sera proposé.

Buvette proposé durant cet événement, et restauration disponible avant le concert, avec la présence de food-trucks (pizza, hamburgers).

Cet événement s’inscrit dans le cadre du Printemps du Coglais, organisé par Couesnon Marches de Bretagne.

Accès gratuit. .

Saint-Brice-en-Coglès Rue de la voie ferrée Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Coglais Musique Jeanne Morel fête son 50ème anniversaire Maen Roch a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne