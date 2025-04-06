Balade à la rencontre des arbres remarquables

médiathèque Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-16 16:30:00

Date(s) :

2026-05-16

Au détour d’une rue, venez rencontrer les plus beaux arbres de Cosne, ville qui cache en son sein de nombreux spécimens remarquables.

Partons ensemble sur la piste de ces arbres aux floraisons spectaculaires, au vieux bois ou encore aux écorces amusantes. .

médiathèque Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr

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English : Balade à la rencontre des arbres remarquables

L’événement Balade à la rencontre des arbres remarquables Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-13 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)