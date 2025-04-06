Balade à la rencontre des arbres remarquables Cosne-Cours-sur-Loire
Balade à la rencontre des arbres remarquables Cosne-Cours-sur-Loire samedi 16 mai 2026.
Balade à la rencontre des arbres remarquables
médiathèque Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:30:00
fin : 2026-05-16 16:30:00
Date(s) :
2026-05-16
Au détour d’une rue, venez rencontrer les plus beaux arbres de Cosne, ville qui cache en son sein de nombreux spécimens remarquables.
Partons ensemble sur la piste de ces arbres aux floraisons spectaculaires, au vieux bois ou encore aux écorces amusantes. .
médiathèque Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 39 54 54 pavillondeloire@coeurdeloire.fr
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English : Balade à la rencontre des arbres remarquables
L’événement Balade à la rencontre des arbres remarquables Cosne-Cours-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-13 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)