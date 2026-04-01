Balade à la rencontre des oiseaux Soultzbach-les-Bains

Balade à la rencontre des oiseaux

1 rue du couvent Soultzbach-les-Bains Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 08:30:00

fin : 2026-04-26 11:30:00

Date(s) :

2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17

Une balade immersive où vous apprendrez à reconnaitre les oiseaux de nos forêts, à travers leurs chants et quelques anecdotes sur leurs modes de vie. Un temps en famille pour s’émerveiller à travers des contes, des jeux et activités sensorielles, sensibles et créatives.

Partez pour une balade immersive où vous apprendrez à reconnaître quelques oiseaux de nos forêts, grâce à leurs silhouettes, leurs couleurs, leurs indices de présence, ainsi que des anecdotes sur leurs habitudes et modes de vie. Un moment ludique à vivre en famille, pour s’émerveiller au fil de contes, de jeux, et d’activités sensorielles, sensibles et créatives, tout en tissant un lien de complicité avec nos amis ailés.

Prenez le temps de ralentir, d’observer et de vous laisser émerveiller par la nature qui vous entoure.

Informations pratiques

Lieu de départ 68230 Soultzbach les Bains

Durée 3h

Horaires 8h30 11h30

Age minimum 7 ans

Porte-bébé Autorisés

Toutourisme Chiens non autorisés

Tarifs

Adulte 20€

Enfant (7 – 18 ans) 15€

Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) 60€

Tarifs Munstercard

Si vous séjournez dans la vallée de Munster, votre hébergeur possède peut-être la Munstercard, un précieux sésame qui vous permet de bénéficier d’un tarif avantageux sur cette activité.

Munstercard Adulte 15€

Munstercard Enfant (7 – 18 ans) 10€

Munstercard ¿Forfait famille (2 adultes + 2 enfants) 40€

Préparation :

Des jumelles et un encas pour la pause en milieu de matinée. Pantalon léger et chaussettes hautes pour éviter les tiques et équipement en fonction de la météo (veste de pluie, casquette…)

A noter

Le déplacement jusqu’au lieu de départ se fait en véhicule personnel.

La sortie est confirmée dès 4 participants.

En cas de nombre insuffisant, vous serez prévenu et intégralement remboursé, ou votre activité pourra être reprogrammée .

1 rue du couvent Soultzbach-les-Bains 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

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English :

An immersive walk where you’ll learn to recognize the birds of our forests, through their songs and a few anecdotes about their way of life. Family time to marvel at stories, games and sensory, sensitive and creative activities.

L’événement Balade à la rencontre des oiseaux Soultzbach-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster