Munster

Sortie Nordic Walking

Munster Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 09:30:00

fin : 2026-05-09 12:00:00

Date(s) :

2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27

Envie d’une activité sportive accessible et conviviale ? Essayez la marche nordique ! Idéale pour renforcer muscles et respiration en douceur, elle allie bien-être, efficacité et plaisir en pleine nature.

Envie d’une activité sportive, accessible et conviviale en pleine nature ?

La Marche Nordique est faite pour vous ! Que vous souhaitiez profiter du pouvoir régénérant de la nature, renforcer votre musculature, ou améliorer votre endurance de manière efficace et sécurisée, voici 3 bonnes raisons de vous lancer !

Des séances structurées pour une pratique respectueuse de votre corps

– Échauffement progressif encadré pour préparer votre corps en douceur.

– Parcours adapté selon le niveau et les conditions, me ttant en valeur la beauté des paysages à chaque saison.

– Fin de séance guidée, avec des exercices d’étirements et une régulation respiratoire pour une récupération optimale.

Ce que vous offre cette expérience

– Mise à disposition de bâtons spécifiques de Nordic Walking, adaptés à votre morphologie.

– Encadrement par un moniteur professionnel diplômé d’État, garantissant une pratique en toute sécurité.

Rejoignez-nous et laissez-vous séduire par les bienfaits de cette activité dynamique et ressourçante !

Informations pratiques

Horaires 9h30 12h00

Durée 2h30

Age minimum : 12 ans

Porte-bébé Non autorisé

Toutourisme Chien en laisse non autorisé

Tarif 25€ par personne

Accessible à toute personne sans contre-indication à l’effort prolongé, capable de marcher à un rythme rapide sur des séquences de 20 à 30 mn, qui peut être débutantes dans la discipline.

Préparation

Chaussures Prévoir des chaussures tige basse du type jogging , running , trail ou spécifique à semelle crantée

Vêtements adaptés à la pratique sportive ; légers et respirant

Sac à dos un petit sac léger ou 1 ceinture de portage avec de l’eau et des barres alimentaires

À noter

Le déplacement jusqu’au lieu de départ se fait en véhicule personnel.

Ce programme peut être amené à être modifié en raison des conditions de sécurité et en particulier des conditions météorologiques.

La sortie est confirmée dès 1 participants. En cas de nombre insuffisant, vous serez prévenu et intégralement remboursé, ou votre activité pourra être reprogrammée. .

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

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English :

Looking for an accessible, friendly sporting activity? Try Nordic walking! Ideal for gently strengthening muscles and breathing, it combines well-being, efficiency and fun in the great outdoors.

L’événement Sortie Nordic Walking Munster a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de tourisme de la vallée de Munster