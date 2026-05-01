Oeyregave

Balade à Oeyregave avec Jean-Denis

Mairie de Oeyregave Oeyregave Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Visitez Oeyregave autrement avec Jean-Denis, conteur de la Vallée du Kiwi qui vous propose une balade commentée du village et une visite des anciens fours à chaux. Sur réservation.

Visitez Oeyregave autrement avec Jean-Denis, conteur de la Vallée du Kiwi qui vous propose une balade commentée du village et de l’architecture des maisons de Oeyregave avec une présentation de la sculpture du rond-point du Layus. Vous découvrirez ensuite un autre trésor du village avec une visite des anciens fours à chaux . Rendez-vous place parking de l’église. Être bien chaussés et prévoir une réserve d’eau. Limité à 6 personnes. Réservation obligatoire au 05 58 73 00 52 ou à tourisme@lavalleedukiwi.com .

Mairie de Oeyregave Oeyregave 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 00 52 tourisme@lavalleedukiwi.com

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English : Balade à Oeyregave avec Jean-Denis

Visit Oeyregave in a different way with Jean-Denis, storyteller from the Kiwi Valley, who offers a guided tour of the village and a visit to the old lime kilns. Bookings required.

L’événement Balade à Oeyregave avec Jean-Denis Oeyregave a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pays d’Orthe et Arrigans