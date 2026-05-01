Balade à Oeyregave avec Jean-Denis Oeyregave
Balade à Oeyregave avec Jean-Denis Oeyregave mercredi 20 mai 2026.
Oeyregave
Balade à Oeyregave avec Jean-Denis
Mairie de Oeyregave Oeyregave Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Visitez Oeyregave autrement avec Jean-Denis, greeter de la Vallée du Kiwi qui vous propose une balade commentée du village et une visite des anciens fours à chaux. Sur réservation.
Visitez Oeyregave autrement avec Jean-Denis, conteur de la Vallée du Kiwi qui vous propose une balade commentée du village et de l’architecture des maisons de Oeyregave avec une présentation de la sculpture du rond-point du Layus. Vous découvrirez ensuite un autre trésor du village avec une visite des anciens fours à chaux . Rendez-vous place parking de l’église. Être bien chaussés et prévoir une réserve d’eau. Limité à 6 personnes. Réservation obligatoire au 05 58 73 00 52 ou à tourisme@lavalleedukiwi.com .
Mairie de Oeyregave Oeyregave 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 00 52 tourisme@lavalleedukiwi.com
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English : Balade à Oeyregave avec Jean-Denis
Visit Oeyregave in a different way with Jean-Denis, greeter of the Kiwi Valley, who proposes you a commented walk of the village and a visit of the old lime kilns. On reservation.
L’événement Balade à Oeyregave avec Jean-Denis Oeyregave a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pays d’Orthe et Arrigans
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