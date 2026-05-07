Balade à poney Neuilly-le-Brignon
Balade à poney Neuilly-le-Brignon samedi 4 juillet 2026.
Neuilly-le-Brignon
Balade à poney
Neuilly-le-Brignon Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Balade à poney d’environ 20min dans la ferme pédagogique.
Balade à poney d’environ 20min dans la ferme pédagogique. 5 .
Neuilly-le-Brignon 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 95 32 67 26
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English :
20-minute pony ride on the educational farm.
L’événement Balade à poney Neuilly-le-Brignon a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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