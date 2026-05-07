Neuilly-le-Brignon

Balade à poney

Neuilly-le-Brignon Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Balade à poney d’environ 20min dans la ferme pédagogique.

Balade à poney d’environ 20min dans la ferme pédagogique. 5 .

Neuilly-le-Brignon 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 95 32 67 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

20-minute pony ride on the educational farm.

L’événement Balade à poney Neuilly-le-Brignon a été mis à jour le 2026-05-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire