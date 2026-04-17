Balade à St Martin de Coux Bienvenue chez nous salle des fêtes Saint-Martin-de-Coux

Saint-Martin-de-Coux

Balade à St Martin de Coux Bienvenue chez nous

salle des fêtes 16 route de Guizenjeard Saint-Martin-de-Coux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Les balades Bienvenue chez nous font escales à Saint Martin de Coux. Celle ci a été concoctée par des locaux passionnés afin de découvrir cette charmante commune . Pot offert par la mairie à l’issue de la balade.

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salle des fêtes 16 route de Guizenjeard Saint-Martin-de-Coux 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 04 28 70

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English :

The Bienvenue chez nous walks stop off at Saint Martin de Coux. This one was concocted by local enthusiasts to help you discover this charming commune. Drinks offered by the town hall at the end of the walk.

L’événement Balade à St Martin de Coux Bienvenue chez nous Saint-Martin-de-Coux a été mis à jour le 2026-04-17 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge