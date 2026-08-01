Informations pratiques

Saint-Martin-de-Coux

Fête du village

Le Bourg Saint-Martin-de-Coux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 08:00:00

fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Venez profiter d’un week-end convivial et animé, avec des activités pour tous !

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Le Bourg Saint-Martin-de-Coux 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 67 34 74

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English :

Come enjoy a fun-filled and lively weekend, with activities for everyone!

L’événement Fête du village Saint-Martin-de-Coux a été mis à jour le 2026-07-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge