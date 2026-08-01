Fête du village Saint-Martin-de-Coux
samedi 22 août 2026 · Saint-Martin-de-Coux
Informations pratiques
Saint-Martin-de-Coux
Fête du village
Le Bourg Saint-Martin-de-Coux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 08:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Venez profiter d’un week-end convivial et animé, avec des activités pour tous !
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Le Bourg Saint-Martin-de-Coux 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 67 34 74
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English :
Come enjoy a fun-filled and lively weekend, with activities for everyone!
L’événement Fête du village Saint-Martin-de-Coux a été mis à jour le 2026-07-28 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge