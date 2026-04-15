Balade à vélo « à la découverte de la biodiversité entre bocage et marais », Vallée du Bigon, Bois-de-Céné

Balade à vélo « à la découverte de la biodiversité entre bocage et marais » Samedi 30 mai, 14h00 Vallée du Bigon Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00

Entre bocage et marais, venez découvrir les richesses du territoire de Bois de Céné et de Châteauneuf. Ces paysages façonnés par l’homme depuis des siècles, seront le théâtre d’une balade guidée entre faune, flore et patrimoine. La nature a su y trouver sa place à nous maintenant d’apprendre à l’observer. »

Samedi 30 mai 2026 de 14h à 16h

Départ/Arrivée : la Vallée du Bignon, à Bois de Céné

Durée: 2h de balade suivie d’un temps d’échanges et d’un goûter de 30 minutes

À vélo : 13 km entre Bois-de-Céné et Châteauneuf {15 à 20 personnes)

15 vélos électriques sont mis à disposition par Challans Gois Communauté. Nous vous remercions d’amener les vélos pour vos enfants.

Inscription : Sur réservation sur le site de l’Office de Tourisme

Contacts : secretariat.tecedi@challansgois.fr ou au 02 51 93 56 73

Vallée du Bigon rue des vallées Bois de Céné Bois-de-Céné 85710 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.gochallansgois.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « secretariat.tecedi@challansgois.fr »}] [{« link »: « mailto:secretariat.tecedi@challansgois.fr »}]

Une balade guidée révèle les paysages façonnés entre bocage et marais où nature, patrimoine, faune et flore invitent à apprendre à observer le territoire de Bois‑de‑Céné et Châteauneuf.

A. Lamoureux – Vendée expansion