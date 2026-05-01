Balade à vélo Au fil de la Charente route de Soubise Rochefort

Rochefort

Balade à vélo Au fil de la Charente

route de Soubise Station de lagunage Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 14:30:00

fin : 2026-05-24 17:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Découvrez le Grand site de l’estuaire de la Charente à vélo.

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route de Soubise Station de lagunage Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr

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English : Bike Ride: Along the Charente River

Explore the Charente Estuary Heritage Site by bike.

L’événement Balade à vélo Au fil de la Charente Rochefort a été mis à jour le 2026-05-11 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime