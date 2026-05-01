Balade à vélo Au fil de la Charente route de Soubise Rochefort
Balade à vélo Au fil de la Charente route de Soubise Rochefort dimanche 24 mai 2026.
Rochefort
Balade à vélo Au fil de la Charente
route de Soubise Station de lagunage Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 14:30:00
fin : 2026-05-24 17:30:00
Date(s) :
2026-05-24
Découvrez le Grand site de l’estuaire de la Charente à vélo.
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route de Soubise Station de lagunage Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 espace.nature@lpo.fr
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English : Bike Ride: Along the Charente River
Explore the Charente Estuary Heritage Site by bike.
L’événement Balade à vélo Au fil de la Charente Rochefort a été mis à jour le 2026-05-11 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime
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