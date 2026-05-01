Concert Green’z place Amiral Dupont Rochefort
Concert Green’z place Amiral Dupont Rochefort samedi 16 mai 2026.
Rochefort
Concert Green’z
place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:30:00
fin : 2026-05-16 23:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Concert au Rade de la Méduse !
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place Amiral Dupont Le Rade de la Méduse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 21 03 70 contact@les-meduses.com
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English : Concert Green’z
Concert at the Rade de la Méduse!
L’événement Concert Green’z Rochefort a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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