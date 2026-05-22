Joyeuse boucle bordélique chemin de la Vieille Forme Rochefort
Joyeuse boucle bordélique chemin de la Vieille Forme Rochefort samedi 4 juillet 2026.
Rochefort
Joyeuse boucle bordélique
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 17:00:00
fin : 2026-07-04 23:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Le festival annuel estival du Clos, avec beaucoup de Clos dedans, très joyeux et assez bordélique.
Sous forme de déambulation urbaine. Plus de détails à venir…
.
chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com
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English : A joyful messy loop
The annual summer festival of the Clos, with a lot of Clos in it, very joyful and quite messy.
In the form of an urban stroll. More details to come…
L’événement Joyeuse boucle bordélique Rochefort a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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