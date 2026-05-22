Joyeuse boucle bordélique chemin de la Vieille Forme Rochefort

Rochefort

Joyeuse boucle bordélique

chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04 23:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Le festival annuel estival du Clos, avec beaucoup de Clos dedans, très joyeux et assez bordélique.

Sous forme de déambulation urbaine. Plus de détails à venir…

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chemin de la Vieille Forme Le Clos Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine leclos@mailo.com

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English : A joyful messy loop

The annual summer festival of the Clos, with a lot of Clos in it, very joyful and quite messy.

In the form of an urban stroll. More details to come…

L’événement Joyeuse boucle bordélique Rochefort a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Rochefort Océan