Visite guidée le secret des formes Palais des Congrès Rochefort

Rochefort

Visite guidée le secret des formes

Palais des Congrès 73 rue Toufaire Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

avec la carte Privilège

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 15:00:00

fin : 2026-06-30 16:30:00

Date(s) :

2026-06-30

Partez à la découverte des formes de radoub.

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Palais des Congrès 73 rue Toufaire Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

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English : Guided tour: the secret of shapes

Take a tour of the dry docks.

L’événement Visite guidée le secret des formes Rochefort a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Rochefort Océan