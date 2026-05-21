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Visite guidée le secret des formes Palais des Congrès Rochefort

Visite guidée le secret des formes Palais des Congrès Rochefort mardi 30 juin 2026.

Lieu : Palais des Congrès

Adresse : 73 rue Toufaire

Ville : 17300 Rochefort

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 5.5 5.5 5.5 Tarif réduit avec la carte Privilège

Rochefort

Visite guidée le secret des formes

Palais des Congrès 73 rue Toufaire Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit
avec la carte Privilège

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 15:00:00
fin : 2026-06-30 16:30:00

Date(s) :
2026-06-30

Partez à la découverte des formes de radoub.
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Palais des Congrès 73 rue Toufaire Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60  hebre@ville-rochefort.fr

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English : Guided tour: the secret of shapes

Take a tour of the dry docks.

L’événement Visite guidée le secret des formes Rochefort a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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