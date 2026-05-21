Visite guidée le secret des formes Palais des Congrès Rochefort
Visite guidée le secret des formes Palais des Congrès Rochefort mardi 30 juin 2026.
Rochefort
Visite guidée le secret des formes
Palais des Congrès 73 rue Toufaire Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
avec la carte Privilège
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 15:00:00
fin : 2026-06-30 16:30:00
Date(s) :
2026-06-30
Partez à la découverte des formes de radoub.
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Palais des Congrès 73 rue Toufaire Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
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English : Guided tour: the secret of shapes
Take a tour of the dry docks.
L’événement Visite guidée le secret des formes Rochefort a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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