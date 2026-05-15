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Balade à vélo Baiona’vélo, du port à l’océan Devant Bicicletta Bayonne

Balade à vélo Baiona’vélo, du port à l’océan Devant Bicicletta Bayonne

Balade à vélo Baiona’vélo, du port à l’océan Devant Bicicletta Bayonne mercredi 26 août 2026.

Lieu : Devant Bicicletta

Adresse : 4 Rue Maubec

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 15 15 35 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Balade à vélo Baiona’vélo, du port à l’océan

Devant Bicicletta 4 Rue Maubec Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 09:30:00
fin : 2026-08-26 12:30:00

Date(s) :
2026-08-26

Et si vous sortiez la tête du guidon pour suivre les embruns marins qui vous appellent au loin ?
Au programme de cette rando vélo voyage sur les traces du port de Bayonne, descente du fleuve jusqu’à l’océan, sans oublier l’un des plus beaux points de vue sur le centre historique de la ville ! Une visite unique à vous en faire perdre les pédales…   .

Devant Bicicletta 4 Rue Maubec Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 

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English : Balade à vélo Baiona’vélo, du port à l’océan

L’événement Balade à vélo Baiona’vélo, du port à l’océan Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne

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