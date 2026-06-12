Visite guidée de la collection permanente Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne Bayonne
Visite guidée de la collection permanente Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne Bayonne vendredi 14 août 2026.
Bayonne
Visite guidée de la collection permanente
Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 11 – 11 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 11:00:00
fin : 2026-08-14 12:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Visite guidée de l’exposition permanente du musée basque. .
Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 accueil@musee-basque.fr
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English : Visite guidée de la collection permanente
L’événement Visite guidée de la collection permanente Bayonne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bayonne
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