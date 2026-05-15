Visite guidée La cathédrale et ses merveilles Place Louis Pasteur Bayonne

Bayonne

Visite guidée La cathédrale et ses merveilles

Place Louis Pasteur Entrée du cloître Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:30:00

fin : 2026-08-08 16:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Inscrite au patrimoine mondial par l’Unesco au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, la cathédrale Sainte-Marie recèle de nombreuses merveilles.

Vous découvrez une remarquable vitrail renaissance, un décor raffiné du 19ème siècle, et un élément inaccessible au public le décor sculpté médiéval du portail sud. .

Place Louis Pasteur Entrée du cloître Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

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English : Visite guidée La cathédrale et ses merveilles

L’événement Visite guidée La cathédrale et ses merveilles Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne