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Pette le berger Musée Basque Bayonne

Pette le berger Musée Basque Bayonne

Pette le berger Musée Basque Bayonne mercredi 22 juillet 2026.

Lieu : Musée Basque

Adresse : 37 quai des Corsaires

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : mercredi 22 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 4 4 4 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Pette le berger

Musée Basque 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :
2026-07-22

10h en français et 11h15 en basque
Suivons Pette le berger sur le chemin de l’estive. Pour les 2-4 ans. Durée 45 min. 4€/enfant. Sur inscription avant la veille à 12h.   .

Musée Basque 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98  am.gale@musee-basque.fr

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English : Pette le berger

L’événement Pette le berger Bayonne a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Bayonne

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