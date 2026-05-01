Pette le berger Musée Basque Bayonne
Pette le berger Musée Basque Bayonne mercredi 22 juillet 2026.
Bayonne
Pette le berger
Musée Basque 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
10h en français et 11h15 en basque
Suivons Pette le berger sur le chemin de l’estive. Pour les 2-4 ans. Durée 45 min. 4€/enfant. Sur inscription avant la veille à 12h. .
Musée Basque 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 am.gale@musee-basque.fr
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English : Pette le berger
L’événement Pette le berger Bayonne a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Bayonne
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