Crée ton pendentif basque Musée Basque Bayonne

Bayonne

Crée ton pendentif basque

Musée Basque 37 quai des corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 16:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Visite-atelier réservée aux enfants à partir de 5 ans, sans adulte. Durée: 2h (parcours dans les collections + atelier créatif). Prix 6€/enfant. Inscription au plus tard la veille à midi. 10 enfants maximum. En deça de 4 participants, l’atelier n’aura pas lieu. .

Musée Basque 37 quai des corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 am.gale@musee-basque.fr

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English : Crée ton pendentif basque

L’événement Crée ton pendentif basque Bayonne a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Bayonne