Enys Men, L’Atalante, Bayonne
lundi 20 juillet 2026 · L'Atalante · Bayonne
Informations pratiques
Enys Men Lundi 20 juillet, 20h30 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T20:30:00+02:00 – 2026-07-20T22:00:00+02:00
Fin : 2026-07-20T20:30:00+02:00 – 2026-07-20T22:00:00+02:00
Séance présentée par Costis Filippou, membre de l’équipe du cinéma
L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=H8N1A »}]
Focus mark jenkins – Situé en 1973 sur une île inhabitée au large des côtes de Cornouailles, les observations quotidiennes d’une fleur rare par un bénévole de la faune se transforment en un voyage …
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