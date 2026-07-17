Enys Men, L’Atalante, Bayonne

Informations pratiques

Enys Men Lundi 20 juillet, 20h30 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T20:30:00+02:00 – 2026-07-20T22:00:00+02:00

Fin : 2026-07-20T20:30:00+02:00 – 2026-07-20T22:00:00+02:00

Séance présentée par Costis Filippou, membre de l’équipe du cinéma

L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=H8N1A »}]

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