Bayonne

Fêtes de Bayonne Journée des Traditions et des Seniors

Divers lieux Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

La journée du vendredi des Fêtes laisse place aux traditions, mais c’est aussi la journée de nos aînés !

Dès 8h30, des concerts et de nombreuses animations vous attendent.

Le point d’orgue de la journée sera sans aucun doute la corrida blanche des fêtes aux Arènes Lachepaillet. .

Divers lieux Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 info@visitbayonne.com

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English : Fêtes de Bayonne Journée des Traditions et des Seniors

L’événement Fêtes de Bayonne Journée des Traditions et des Seniors Bayonne a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Bayonne