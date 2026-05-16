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Fêtes de Bayonne Journée des Traditions et des Seniors Bayonne

Fêtes de Bayonne Journée des Traditions et des Seniors Bayonne

Fêtes de Bayonne Journée des Traditions et des Seniors Bayonne vendredi 17 juillet 2026.

Adresse : Divers lieux

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 17 juillet 2026

Fin : vendredi 17 juillet 2026

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Fêtes de Bayonne Journée des Traditions et des Seniors

Divers lieux Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-17

La journée du vendredi des Fêtes laisse place aux traditions, mais c’est aussi la journée de nos aînés !
Dès 8h30, des concerts et de nombreuses animations vous attendent.
Le point d’orgue de la journée sera sans aucun doute la corrida blanche des fêtes aux Arènes Lachepaillet.   .

Divers lieux Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00  info@visitbayonne.com

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English : Fêtes de Bayonne Journée des Traditions et des Seniors

L’événement Fêtes de Bayonne Journée des Traditions et des Seniors Bayonne a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Bayonne

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