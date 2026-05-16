Fêtes de Bayonne Journée des Traditions et des Seniors Bayonne
Fêtes de Bayonne Journée des Traditions et des Seniors Bayonne vendredi 17 juillet 2026.
Bayonne
Fêtes de Bayonne Journée des Traditions et des Seniors
Divers lieux Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
La journée du vendredi des Fêtes laisse place aux traditions, mais c’est aussi la journée de nos aînés !
Dès 8h30, des concerts et de nombreuses animations vous attendent.
Le point d’orgue de la journée sera sans aucun doute la corrida blanche des fêtes aux Arènes Lachepaillet. .
Divers lieux Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 info@visitbayonne.com
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English : Fêtes de Bayonne Journée des Traditions et des Seniors
L’événement Fêtes de Bayonne Journée des Traditions et des Seniors Bayonne a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Bayonne
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