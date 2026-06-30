Un été aux arènes Rue Alfred Boulant Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

Un été aux arènes

Rue Alfred Boulant Arènes Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-07-17

Tout au long de l’été, les Arènes de Bayonne offrent une programmation riche mêlant traditions taurines et grands rendez-vous musicaux.

Entre corridas, novilladas et événements taurins emblématiques, les arènes perpétuent un patrimoine vivant qui fait vibrer les passionnés.

Le public pourra également profiter de quatre soirées exceptionnelles avec Mika le 25 juillet, les artistes de la Star Academy le 26 juillet, Christophe Maé le 27 juillet et Julien Doré le 28 juillet.

Entre émotion, culture, musique et tradition, les Arènes de Bayonne s’imposent une nouvelle fois comme l’un des lieux incontournables de l’été. .

Rue Alfred Boulant Arènes Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Un été aux arènes

L’événement Un été aux arènes Bayonne a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Bayonne