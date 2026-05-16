Bayonne

Fêtes de Bayonne Journée des enfants

Divers lieux Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Comme les fêtes sont appréciées de tous, nous ne pouvons pas oublier les enfants. Comme chaque année, le jeudi sera consacré aux jeunes festayres, avec un programme qui leur est dédié. .

Divers lieux Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 info@visitbayonne.com

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English : Fêtes de Bayonne Journée des enfants

L’événement Fêtes de Bayonne Journée des enfants Bayonne a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Bayonne