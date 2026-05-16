Fêtes de Bayonne Journée des enfants Bayonne
Fêtes de Bayonne Journée des enfants Bayonne jeudi 16 juillet 2026.
Bayonne
Fêtes de Bayonne Journée des enfants
Divers lieux Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Comme les fêtes sont appréciées de tous, nous ne pouvons pas oublier les enfants. Comme chaque année, le jeudi sera consacré aux jeunes festayres, avec un programme qui leur est dédié. .
Divers lieux Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00 info@visitbayonne.com
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English : Fêtes de Bayonne Journée des enfants
L’événement Fêtes de Bayonne Journée des enfants Bayonne a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Bayonne
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