Pelote Basque Fronton du stade Jean Dauger. Bayonne

Informations pratiques

Bayonne

Pelote Basque

Fronton du stade Jean Dauger. Avenue Docteur Léon Moynac Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:00:00

fin : 2026-07-16 20:00:00

Date(s) :

2026-07-16

– 18h Xister avec participation du public

– 19h00 Partie de chistera joko garbi

Restauration sur place. .

Fronton du stade Jean Dauger. Avenue Docteur Léon Moynac Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 64 70 67

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English : Pelote Basque

L’événement Pelote Basque Bayonne a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Bayonne