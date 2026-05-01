Rouge Musée Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Bayonne

Rouge Musée

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 10:00:00

fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Jeu de piste pour découvrir qui a caché les clés du Roi Léon. Durée du jeu = environ 1h. Inscription conseillée, avec choix du créneau horaire. Gratuit. .

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 am.gale@musee-basque.fr

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English : Rouge Musée

L’événement Rouge Musée Bayonne a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Bayonne