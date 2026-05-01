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Rouge Musée Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Rouge Musée Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne

Rouge Musée Musée Basque et de l’histoire de Bayonne Bayonne jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Musée Basque et de l'histoire de Bayonne

Adresse : 37 quai des Corsaires

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Bayonne

Rouge Musée

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 16:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Jeu de piste pour découvrir qui a caché les clés du Roi Léon. Durée du jeu = environ 1h. Inscription conseillée, avec choix du créneau horaire. Gratuit.   .

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98  am.gale@musee-basque.fr

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English : Rouge Musée

L’événement Rouge Musée Bayonne a été mis à jour le 2026-05-01 par OT Bayonne

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