Bait, L’Atalante, Bayonne

Informations pratiques

Bait Lundi 20 juillet, 18h30 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-20T18:30:00+02:00 – 2026-07-20T19:59:00+02:00

Fin : 2026-07-20T18:30:00+02:00 – 2026-07-20T19:59:00+02:00

L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=HSYOJ »}]

Focus mark jenkins – Derrière le paysage de carte postale d’un village de pêcheurs de Cornouailles, deux frères, des pêcheurs de criques, se font la guerre pour gagner leur vie avec le petit bateau…