AGENDA · Bayonne
Bait, L’Atalante, Bayonne
lundi 20 juillet 2026 · L'Atalante · Bayonne
Informations pratiques
Bait Lundi 20 juillet, 18h30 L’Atalante Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-20T18:30:00+02:00 – 2026-07-20T19:59:00+02:00
Fin : 2026-07-20T18:30:00+02:00 – 2026-07-20T19:59:00+02:00
L’Atalante 3-5 quai Amiral Sala, Bayonne Bayonne 64100 Saint-Esprit Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0541#showmovie?id=HSYOJ »}]
Focus mark jenkins – Derrière le paysage de carte postale d’un village de pêcheurs de Cornouailles, deux frères, des pêcheurs de criques, se font la guerre pour gagner leur vie avec le petit bateau…
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