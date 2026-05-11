Exposition des métiers d’art au cloître de la cathédrale de Bayonne Place Pasteur Bayonne

Bayonne

Exposition des métiers d’art au cloître de la cathédrale de Bayonne

Place Pasteur Cloître de la Cathédrale Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-08-20 19:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Découvrez une trentaine d’artisans d’art travaillant le bois, le cuir, le verre, la terre, le métal, le tissu, dans l’enceinte du cloître de la cathédrale tous les jours du 22 juillet au 20 août de 10h à 19h. .

Place Pasteur Cloître de la Cathédrale Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 86 80 01

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English : Exposition des métiers d’art au cloître de la cathédrale de Bayonne

L’événement Exposition des métiers d’art au cloître de la cathédrale de Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayonne