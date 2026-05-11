Exposition des métiers d’art au cloître de la cathédrale de Bayonne Place Pasteur Bayonne
Exposition des métiers d’art au cloître de la cathédrale de Bayonne Place Pasteur Bayonne mercredi 22 juillet 2026.
Bayonne
Exposition des métiers d’art au cloître de la cathédrale de Bayonne
Place Pasteur Cloître de la Cathédrale Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-08-20 19:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Découvrez une trentaine d’artisans d’art travaillant le bois, le cuir, le verre, la terre, le métal, le tissu, dans l’enceinte du cloître de la cathédrale tous les jours du 22 juillet au 20 août de 10h à 19h. .
Place Pasteur Cloître de la Cathédrale Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 86 80 01
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English : Exposition des métiers d’art au cloître de la cathédrale de Bayonne
L’événement Exposition des métiers d’art au cloître de la cathédrale de Bayonne Bayonne a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Bayonne
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