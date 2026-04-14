Balade à vélo dans le bocage bréhalais, Place de la mairie, Bréhal

Balade à vélo dans le bocage bréhalais Dimanche 10 mai, 14h00 Place de la mairie Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T14:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T14:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:00:00+02:00

Explorons à vélo le bocage bréhalais, écoutons, observons, découvrons, et rencontrons-nous ! Balade suivie d’un goûter offert à 16 h 30, au jardin collectif créé par l’association. Réservation conseillée..

Pour tout public sachant faire du vélo, famille possible mais les parents sont responsables de leurs enfants.

Gratuit (dons libres pour l’association Collectif Citoyen Bréhal).

Place de la mairie Rue du général de Gaulle, Bréhal Bréhal 50290 Manche Normandie [{« type »: « email », « value »: « collectif@citoyenbrehal.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://citoyenbrehal.fr »}]

Explorons à vélo le bocage bréhalais, écoutons, observons, découvrons, et rencontrons-nous ! Balade suivie d’un goûter offert à 16 h 30.

Collectif Citoyen Bréhal